نفت إدارة أعمال الفنان إيهاب توفيق ما تردد حول مشاركته في الدورة الحالية لمهرجان الموسيقى العربية، مؤكدة غيابه رسمياً عن فعاليات هذا العام.
وأوضحت إدارة أعماله أنه تم بالفعل عرض تاريخين لإقامة حفل للنجم إيهاب توفيق ضمن فعاليات المهرجان؛ إلا أن الموعدين المقترحين يتصادفان مع ارتباطات فنية وحفلات أخرى له قد تم الاتفاق عليها مسبقًا، وهو ما تعذر معه إقامة الحفل ضمن فعاليات المهرجان بدورته الـ 34.
ويأتي هذا التوضيح حرصًا على الدقة والمصداقية، لجمهور النجم إيهاب توفيق وتجنبًا لأي أنباء قد ينتج عنها تداول معلومات غير مؤكدة حول مشاركته في المهرجان بهذا العام.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إدارة أعمال إيهاب توفيق تعلن غيابه عن مهرجان الموسيقى العربية بدورته الـ 34 نفت إدارة أعمال الفنان إيهاب توفيق ما تردد حول مشاركته في الدورة الحالية لمهرجان الموسيقى العربية مؤكدة غياب إقرأ المزيد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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