غادة عبد الرازق: تزوجت حوالي 5 مرات وهذا لا يعيبني كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن عدد زيجاتها مؤكدة أنها عاشت حالة حب في كل منها.وقالت غادة عبد الرازق خلال حوا إقرأ المزيد

كشفت النجمة غادة عبد الرازق عن عدد زيجاتها، مؤكدة أنها عاشت حالة حب في كل منها.

وقالت غادة عبد الرازق خلال حوارها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABTalks: "أنا اتجوزت حوالي 5 مرات.. بحب الاستقرار والإحساس بالأمان، ولما أرتبط بإنسان وأحس ناحيته بمشاعر المشاعر عندي تترجم إلى زواج، دي حاجة ما تعيبنيش".

وأضافت غادة عبد الرازق: "أنا بعمل حاجة حلال، ربنا كرمني فيها خير وبركة، ربنا مش كاتبلي فيها تكمل نخرج لطاف".

وتابعت: "أكيد حبيت في الـ 5 مرات، وطبعا كان في اختيارات غلط".

وردا على سؤال عن آخر زيجة لها، قالت غادة عبد الرازق: "أنا منفصلة من آخر زوج من 4 سنين، ودلوقتي مش بفكر في الزواج، الفترة دي محتاجة أركز في حاجات أهم بكتير من الجواز".

وأشارت غادة عبد الرازق إلى ما تعلمته من الزواج قائلة: "اتعلمت إن الجواز مؤسسة عشان تعملها لها متطلبات كتير لازم تفكر فيها وتحسبها قبل ما تقدم عليها".

ومن الناحية الفنية تستعد الفنانة غادة عبد الرازق للمشاركة في سباق دراما رمضان 2027 من خلال عملين يتكون كل منهما من 15 حلقة.

المسلسل يحمل اسم "حكايات من ذهب"، والحكاية الأولى منه بعنوان "روح وجسد"، تأليف شادي محسن وأمجد الشرقاوي، إخراج أمير شوقي، وإنتاج MGR.

والحكاية الثانية بعنوان "خيوط من ذهب"، تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد حسن، وإنتاج MGR.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبد الرازق مشاركتها في رمضان 2025 بمسلسل "شباب امرأة".