أحمد السقا يشارك محمد إمام بطولة فيلم "الأساتذة"

أعلن الفنان محمد إمام مشاركة الفنان أحمد السقا في بطولة فيلم "الأستاذة". ونشر محمد إمام صورته مع أحمد السقا عبر حسابه على Instagram وكتب معلنا الخبر لجمهوره.

وقال محمد إمام: "كان حلمي أعمل مشهد أكشن مع أحمد السقا دلوقتي فرحتي ما تتوصفش إني هعمل معاه فيلم، سعيد إني همثل في فيلم "الأساتذة" بطولة نجم العالم أحمد السقا.. استنوا فيلم ماحصلش زيه قبل كده إن شاء الله".

فيلم "الأساتذة" يجمع محمد إمام بالمخرج أحمد خالد موسى، في تعاون جديد يأتي بعد مشاركتهما في فيلم "شمس الزناتي.. أيام الشقاوة".

ويشارك في صناعة الفيلم المؤلف محمد الدباح، بينما يتولى محمد الرشيدي مهمة الإنتاج، ليجتمع الرباعي مرة أخرى في عمل سينمائي جديد، وسط ترقب لمعرفة تفاصيل القصة والشخصيات التي يقدمها محمد إمام خلال الأحداث.