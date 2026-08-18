كريم رمزي يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - كشف الإعلامي كريم رمزي عن آخر تطورات موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من خوض المواجهة المرتقبة أمام برشلونة الإسباني في بطولة كأس خوان جامبر.

إمام عاشور جاهز لمواجهة برشلونة

وأوضح كريم رمزي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن إمام عاشور أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة برشلونة من الناحية البدنية والفنية والطبية، بعد استكمال مرحلة التأهيل والاستعداد للمواجهة.

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن وجود اللاعب ضمن تشكيل الأهلي أمام الفريق الكتالوني يعود إلى الجهاز الفني بقيادة حسين عموتة، وفقًا لرؤيته واحتياجات المباراة.

الأهلي يستعد لمواجهة برشلونة

ويواصل الأهلي تحضيراته للمواجهة المرتقبة أمام برشلونة، المقرر إقامتها غدًا الأربعاء 19 أغسطس، على ملعب سبوتيفاي كامب نو، ضمن منافسات بطولة كأس خوان جامبر.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري كبير، خاصة أنها تجمع الأهلي، بطل مصر، أمام أحد أبرز الأندية الإسبانية والأوروبية في مواجهة قوية خلال فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

الأهلي يخسر أمام يوروبا الإسباني

وكان الأهلي قد خاض مباراة ودية أمام يوروبا الإسباني خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الإسباني بهدفين مقابل هدف.

وجاءت المباراة ضمن برنامج إعداد الأهلي قبل مواجهة برشلونة، حيث حرص الجهاز الفني على الاستفادة من التجربة وتجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا للموسم الجديد.

بعثة الأهلي تصل برشلونة

ووصلت بعثة الأهلي إلى مدينة برشلونة مساء الإثنين، استعدادًا للمباراة المرتقبة أمام الفريق الكتالوني.

ومن المنتظر أن يخوض الفريق مرانه الأخير اليوم الثلاثاء، لوضع اللمسات النهائية على خطة المباراة والاستقرار على العناصر التي ستشارك أمام برشلونة.

موعد مباراة الأهلي وبرشلونة والقنوات الناقلة

تنطلق مباراة الأهلي وبرشلونة في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، بينما تبدأ في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت إسبانيا.

ومن المقرر أن تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات أون سبورت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسط متابعة جماهيرية واسعة للمواجهة.