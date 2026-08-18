مصطفى كامل يهدد محمد رمضان بمنعه من الغناء في مصر

عبر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عن استيائه مما حدث في حفل الفنان محمد رمضان في الساحل الشمالي قبل يومين، عندما قام بخلع قميصه على المسرح.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حلوة يا بلدي" مع الإعلامي جابر القرموطي، هدد مصطفى كامل الفنان محمد رمضان مؤكدا أنه إذا تكرر هذا الفعل مجددا لن يمنح له التراخيص اللازمة لإقامة الحفلات في مصر.

وقال مصطفى كامل: "محمد رمضان صديق عزيز وأخويا الصغير وبحبه، لكن ما حدث منه في الحفل واجعلي قلبي ومزعلني جدا وأنا بصدد اتخاذ موقف حاسم جدا كنقيب للموسيقيين، إحنا مش راضيين بنسبة 95% فيما يخص أي سلوك غير منضبط ولا يليق بنا ولا بمسرحنا ولا بجمهورنا ولا بأبنائنا".

وتابع مصطفى كامل: "أنا دوري كنقيب للموسيقيين هو ترخيص الحفل، الفنان محمد رمضان مش عضو في نقابة المهن الموسيقية لكن البروتوكول بين النقابات يجبرني أن أي فنان عضو في نقابة المهن التمثيلية طلب تصريح أديله تصريح بإقامة حفل، والعكس صحيح، وحينما يذهب مطرب ليمثل وجب على الزملاء في نقابة المهن التمثيلية أن يمنحوه الترخيص".

وأضاف: "محمد رمضان ليس عضوا في نقابة المهن الموسيقية، لكن هنعرف نتحاسب وهتكون لينا وقفة، أنا مبيعجبنيش الحال المايل حتى لو من ابني، أنا مستاء جدا من امبارح واتكلمت مع مجلس إدارة النقابة، أنا لما اديت محمد رمضان الترخيص نبهته بدل المرة 10 إني مش هينفع معايا الحاجات دي مش هينفع في وجودي هذه التصرفات، أنا هخطر الأستاذ والزميل دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لابد لنا من وقفة جادة مش هقدر أعاقب عضو عند زميل ليا غير لما أخطره وهو أكيد مش هيرضيه اللي حصل".

واختتم مصطفى كامل حديثه: "لو تكرر الفعل من محمد رمضان تاني خدوها وعد مني أي قلع لبس تاني مفيش غناء لمحمد رمضان طول ما أنا قاعد على الكرسي دا".