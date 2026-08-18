مصطفى زمزم يتولى رئاسة مجلس أمناء المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:29 مساءً - أصدر جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قرارًا بتشكيل مجلس أمناء جديد للمدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، برئاسة الدكتور مصطفى زمزم، مساعد وزير الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب والتنمية المجتمعية، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو دعم خطط التطوير، ورفع كفاءة المنشآت الشبابية والرياضية، وتعظيم الاستفادة من إمكاناتها بما يواكب احتياجات روادها.



تشكيل جديد لمجلس أمناء المدينة الشبابية والرياضية



ويضم التشكيل الجديد لمجلس الأمناء محمود فوزي نائبًا لرئيس المجلس، ومحمد فؤاد حسن أمينًا للصندوق، إلى جانب عضوية كل من الدكتور سيد يوسف حزين، والدكتورة ياسمين عراقي، والدكتورة وفاء موسى، والدكتورة أميرة فاروق، والدكتورة منار علي محمد، والدكتور محمد العلواني.

وعقد مجلس الأمناء، بتشكيله الجديد، أول اجتماعاته، حيث ناقش عددًا من الملفات والموضوعات المتعلقة بسير العمل داخل المدينة، إلى جانب بحث الإجراءات التنظيمية اللازمة لبدء مرحلة جديدة من التطوير والارتقاء بمستوى الأداء.

ويأتي تشكيل المجلس الجديد في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة، برئاسة جوهر نبيل، لتعزيز كفاءة العمل داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وتفعيل الدور الرقابي والتنظيمي لمجالس الأمناء في متابعة الأداء ودعم خطط التطوير، فضلًا عن تنمية الموارد وفتح آفاق جديدة للاستثمار، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن تشهد المرحلة المقبلة إعداد وتنفيذ مجموعة من الخطط والبرامج التطويرية داخل المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات، بما يعزز جودة الأنشطة والخدمات، ويرفع كفاءة المنشآت، ويحقق الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يلبي احتياجات وتطلعات رواد المدينة.

ويعكس التشكيل الجديد لمجلس الأمناء توجهًا واضحًا نحو ترسيخ العمل المؤسسي وتعزيز نهج التطوير المستمر، بما يدعم دور المدينة الشبابية والرياضية بالأسمرات باعتبارها إحدى المنشآت المهمة ضمن منظومة الشباب والرياضة المصرية، ويعزز قدرتها على تقديم خدمات وأنشطة متطورة تلائم احتياجات الشباب والمجتمع.