التعليم: دفعة الثانوية العامة 2027 لن يطبق عليها قرار اجتياز 60% تقييمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 11:37 مساءً - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن دفعة طلبة الثانوية العامة 2027 لا يطبق عليها قرار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنجاز 60% من إجمالي الأداءات والتقييمات المطلوبة في كل مادة دراسية.

وأوضحت أن القرار الذى نص على أن لا تقل نسبة إنجاز الطالب عن 60% من إجمالي الأداءات والتقييمات المطلوبة في كل مادة دراسية، يطبق على طلاب الصفين الثاني والثالث بنظام شهادة البكالوريا المصرية، اعتبارًا من العام الدراسي 2026/ 2027، كما سيتم التطبيق على طلاب الصف الثالث الثانوي العام بداية من العام الدراسي 2027 / 2028.