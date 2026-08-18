وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:37 مساءً - استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الثلاثاء ١٨ أغسطس، السيد مايكل جيلبرت، الرئيس التنفيذي لشركة Forbes Global Properties، وذلك لبحث سبل تعزيز نطاق أعمال الشراكة في مصر، وبحث كيفية الاستفادة من شبكتها العالمية في دعم جهود جذب الاستثمارات والشراكات الدولية إلى مصر.

أشاد وزير الخارجية بالتعاون القائم بين مصر والشركة بشأن مشروع بناء برج فوربس الدولي بحي المال والأعمال بالعاصمة الجديدة الذي تم الإعلان عنه في ٢٠٢٣، كأحد أبرز المشروعات التي تجمع بين الابتكار العمراني والاستدامة البيئية، مثمناً اختيار مصر لتنفيذ المشروع، ومعرباً عن التطلع إلى أن يمثل هذا التعاون نموذجاً لشراكة أوسع تسهم في تعزيز مكانة العاصمة كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، واستقطاب الشركات والمؤسسات والمستثمرين الدوليين، بما يدعم جهود الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز دور القطاع الخاص ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

كما بحث الجانبان سبل الاستفادة من شبكة علاقات الشركة الواسعة وما تتيحه من قنوات للتواصل مع المستثمرين وقيادات مجتمع الأعمال والأسواق الدولية، في الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصةً في القطاعات ذات الأولوية، وإبراز ما تشهده بيئة الاستثمار في مصر من تطور، وما توفره من حوافز وتيسيرات للمستثمرين، بما في ذلك الحوافز والإعفاءات الجمركية المتاحة في المناطق الحرة والصناعية، ومن بينها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يسهم في تعزيز الصورة الدولية لمصر كوجهة جاذبة للاستثمار، ودعم حضورها على خريطة الاستثمار والأعمال الدولية، وتعزيز جهود الدولة في مجال الدبلوماسية الاقتصادية.

وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، مشيراً إلى أهمية التكامل بين جهود الدولة ومبادرات القطاع الخاص في الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يدعم جهود الدولة في استقطاب استثمارات نوعية وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مجتمع الأعمال الدولي.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للشركة بما تشهده مصر من نهضة عمرانية وتنموية، وما توفره المدن الجديدة من مقومات وبنية أساسية متطورة، مؤكداً أن المشروع يمثل خطوة هامة لتعزيز حضور علامة فوربس العالمية في مصر والمنطقة.