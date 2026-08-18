كهربا يوجه رسالة مؤثرة عن السعي والرضا ورزق...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - وجه محمود عبد المنعم كهربا رسالة عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، تحدث خلالها عن نظرة الإنسان للحياة، مؤكدًا أهمية السعي والرضا وحسن النية في التعامل مع الآخرين.

رسالة كهربا للجمهور

شارك كهربا متابعيه كلمات تحمل طابعًا تحفيزيًا، أوضح خلالها أن الحياة تمنح الإنسان ما يستحقه سواء من خلال اجتهاده وسعيه المستمر، أو نتيجة صفاء قلبه ومساعدته للآخرين.

وأشار إلى أن لكل إنسان طريقته في الوصول إلى الخير، فهناك من يعتمد على العمل والاجتهاد، بينما يحقق آخرون الخير من خلال النية الطيبة والرضا بما قسمه الله لهم.

كهربا يتحدث عن الرزق

وأكد لاعب الكرة المصري أن الرزق والنصيب في النهاية بيد الله، داعيًا بأن ينال الجميع الخير والبركة، وأن يجد كل شخص ما يتمناه بعد رحلة من السعي والصبر.

واختتم كهربا رسالته بالدعاء بأن يكتب الله للجميع نصيبًا ورزقًا، وأن يمنحهم النجاة من متاعب الدنيا والعوض في الآخرة.

رسالة تحمل معاني الرضا

وتفاعل متابعو كهربا مع رسالته التي ركزت على قيم السعي والاجتهاد، إلى جانب الرضا وحسن النية ومساعدة الآخرين، وهي المعاني التي حرص اللاعب على إبرازها في منشوره الأخير.