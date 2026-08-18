وفاة الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض الشهير بـ "شقشق" رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.وكان عمرو محمد علي يعاني من مرض تصلب الأعصاب إقرأ المزيد

رحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان عمرو محمد علي بعد صراع مع المرض.

وكان عمرو محمد علي يعاني من مرض تصلب الأعصاب المتعدد منذ 20 عاما، وأثر بشكل كبير على حركته وكلامه.

وشهدت الحالة الصحية لعمرو محمد علي خلال الأيام الماضية تدهورا وناشدت والدته لنقله للقصر العيني لتلقي الرعاية الصحية.

بدأ عمرو محمد علي التمثيل في طفولته ببداية الثمانينيات وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات وأعمال الأطفال.

ومن أشهر الأدوار التي قدمها شخصية "شقشق" في مسلسل "أرابيسك" عام 1994.

ومن الأعمال التي شارك بها "ليالي الحلمية" في دور "عادل سليم البدري في طفولته"، "أمير الشعراء" في دور "أحمد شوقي في طفولته"، "الوسية"، "مستر كاراتيه"، "عمر بن عبد العزيز"، "الفرسان".

كان آخر أعماله مسلسل "حدائق الشيطان" عام 2006، وأصيب بعدها بمرض تصلب الأعصاب المتعدد الذي أبعده عن التمثيل.