الخارجية: الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على سفينة في إيران وتأمين عودتهم إلى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:37 مساءً - نجحت جهود وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج التي امتدت على مدار الشهور الماضية، في الإفراج عن البحارة المصريين الاثنين المحتجزين على السفينة" ريم البحار" في ميناء بندر عباس الإيراني منذ يناير الماضي، وتأمين خروجهم من إيران وتسهيل عودتهم إلى مصر، حيث أنهت بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران إجراءات عودتهم إلى مصر.

كان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، قد أجري اتصالات على اعلى مستوى مع الجانب الإيراني للإفراج عن البحارة المصريين، كما وجه بعثة رعاية المصالح المصرية في إيران ببذل كافة الجهود للاطمئنان عليهم وتقديم كافة سبل الدعم والمساعدة، حيث قامت البعثة بزيارتهم على متن السفينة المشار اليها، كما وجه وزير الخارجية القطاع القنصلي بالوزارة بمقابلة أسر البحارة وإطلاعهم أولا بأول على آخر المستجدات.

هذا، وقد استقبل السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج اسر البحارة بمقر وزارة الخارجية لاطلاعهم على الجهود التي قامت بها الوزارة، والتي تكللت بالإفراج عنهما وإنهاء إجراءات عودتهما إلى مصر، كما التقى رئيس بعثة رعاية المصالح المصرية في طهران بهما قبل مغادرتهما إيران في طريقهما إلى القاهرة للاطمئنان عليهما، وتقديم كافة سبل الدعم والمساندة لهما.