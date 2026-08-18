باسم مرسي يكشف سبب رفضه عروضًا من 3...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - كشف باسم مرسي، مهاجم الزمالك السابق، تفاصيل جديدة من مسيرته الكروية، موضحًا أنه سبق أن تلقى عروضًا من أندية في الدوري الإنجليزي، لكنه قرر عدم خوض تجربة الاحتراف وفضل الاستمرار مع الزمالك في ذلك الوقت.

وأوضح مهاجم القلعة البيضاء السابق أن ارتباطه بالنادي وجماهيره كان من أبرز الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار البقاء، رغم وجود فرصة للانتقال إلى أحد الأندية الإنجليزية.

باسم مرسي: تلقيت عروضًا من 3 أندية إنجليزية

وقال باسم مرسي، خلال ظهوره في برنامج «مان تو مان» مع الإعلامي عمر ربيع ياسين، إنه تلقى عروضًا من ثلاثة أندية بالدوري الإنجليزي، وهي ستوك سيتي وأستون فيلا ووست بروميتش.

وأكد أن العروض كانت حقيقية، مشيرًا إلى أنه اتخذ بنفسه قرار رفضها والاستمرار مع الزمالك، رغم أهمية الخطوة التي كانت ستمنحه فرصة اللعب في الدوري الإنجليزي.

لماذا رفض باسم مرسي الاحتراف في إنجلترا؟

أوضح باسم مرسي أن قراره لم يكن نابعًا من عدم وجود رغبة في خوض تجربة الاحتراف، وإنما جاء نتيجة مجموعة من العوامل، كان من بينها ارتباطه الشديد بالزمالك والجماهير.

وأشار إلى أنه كان يشعر بقيمة وجوده داخل القلعة البيضاء في تلك الفترة، وهو ما جعله يفضل الاستمرار مع الفريق بدلًا من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي.

باسم مرسي: لا أتحدث عن العروض لكسب تعاطف الجماهير

وشدد مهاجم الزمالك السابق على أنه لا يستعيد تفاصيل هذه العروض بهدف الحصول على محبة جماهير النادي أو استمالتها، مؤكدًا أن قراره في ذلك الوقت كان نابعًا من قناعة شخصية.

وأوضح أن بعض تفاصيل العروض الإنجليزية كانت قد ظهرت بالفعل في وسائل الإعلام خلال تلك الفترة، وهو ما يؤكد، من وجهة نظره، أنها لم تكن مجرد أخبار أو شائعات متداولة.

تجربة باسم مرسي مع الزمالك

ارتبط اسم باسم مرسي خلال فترة وجوده في الزمالك بالعديد من المباريات والبطولات، ونجح في ترك بصمة مع الفريق، قبل أن يخوض بعد ذلك تجارب احترافية وانتقالات بين عدد من الأندية.

وتعيد تصريحاته بشأن رفض عروض الدوري الإنجليزي الحديث عن الفترة التي كان خلالها أحد أبرز مهاجمي الزمالك، والفرصة التي كانت متاحة أمامه لخوض تجربة مختلفة في الملاعب الإنجليزية.