اتحاد الكرة يطلق منصة جديدة لتطوير الحكام وتوحيد القرارات قبل الموسم الجديد

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:37 مساءً - أطلقت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبدالفتاح، منصة إلكترونية جديدة للحكام تحت عنوان «THE WAY TO BE MODERN REFEREE»، وذلك استعدادًا لانطلاق منافسات موسم 2026-2027، في خطوة تستهدف تطوير المنظومة التحكيمية والارتقاء بمستوى الحكام وتوحيد القرارات خلال المباريات.

وتتضمن المنصة مجموعة متكاملة من المواد التعليمية والتدريبية المخصصة للحكام، بما يسهم في تعزيز جاهزيتهم الفنية وتوحيد الرؤى والتفسيرات الخاصة بالحالات التحكيمية المختلفة.

كما تتيح المنصة إجراء اختبارات دورية للحكام، يتم تقييم نتائجها من جانب عصام عبدالفتاح، وتنقسم إلى شقين، الأول نظري، والثاني يعتمد على تحليل حالات تحكيمية بالفيديو، بهدف شرح وتوضيح كيفية التعامل مع أبرز الحالات التي قد يواجهها الحكام خلال المباريات.

وتشمل الاختبارات عددًا من الملفات التحكيمية المهمة، من بينها حالات لمسة اليد، والتسلل، وإتاحة الفرصة، والأخطاء، إلى جانب الحالات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد VAR، بما يعزز قدرة الحكام على اتخاذ القرارات الصحيحة في مختلف المواقف.

وتتضمن المنصة أيضًا شرحًا للتعديلات الجديدة التي طرأت على قانون كرة القدم، والتي سيتم تطبيقها خلال الموسم المقبل، لضمان إلمام الحكام بالتغييرات قبل دخولها حيز التنفيذ رسميًا.

وفي الجانب البدني، توفر المنصة برامج تدريبية أسبوعية وشهرية للحكام، بما يتناسب مع مختلف مراحل الموسم، إلى جانب برامج تطوير متخصصة تستهدف المقيمين والمحاضرين في منظومة التحكيم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه لجنة الحكام الرئيسية نحو الاعتماد على الوسائل الحديثة في التدريب والتقييم والتطوير، بما يسهم في بناء جيل أكثر جاهزية من الحكام، ورفع مستوى الأداء التحكيمي في المسابقات المصرية خلال الموسم الجديد.