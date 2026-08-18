ضبط قضايا إتجار بالنقد الأجنبي بقيمة تقترب من (4) ملايين جنيه

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 02:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه الضربات الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، لما تسببه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تقترب من (4) ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.