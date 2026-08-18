محمد العدل يوجه رسالة قوية إلى إمام عاشور...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 01:32 مساءً - وجه المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، رسالة إلى إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على خلفية الجدل الذي ارتبط باللاعب خلال الفترة الأخيرة.

محمد العدل يحذر إمام عاشور

وكتب محمد العدل عبر حسابه على موقع «فيسبوك»، مشيرًا إلى أن شعبية اللاعب بين الجماهير تمثل عاملًا مؤثرًا في فرص ظهوره بالإعلانات، محذرًا من أن تراجع دعم الجماهير قد ينعكس على حضوره الإعلاني.

وأكد العدل أن نجوم كرة القدم يعتمدون بدرجة كبيرة على علاقتهم بالجماهير، خاصة لاعبي الأندية صاحبة الشعبية الكبيرة، معتبرًا أن الحفاظ على محبة المشجعين من العوامل المهمة في مسيرة اللاعب خارج الملعب أيضًا.

جدل حول مستقبل إمام عاشور

وتأتي رسالة محمد العدل في الوقت الذي يترقب فيه جمهور الأهلي مستجدات موقف إمام عاشور، وسط استمرار الحديث عن مستقبله خلال الفترة المقبلة وإمكانية انتقاله إلى أحد أندية الدوري التركي.

وكان نادي قونيا سبور قد أعلن في وقت سابق عدم اكتمال المفاوضات مع الأهلي بشأن ضم إمام عاشور، في ظل استمرار الحديث عن الخيارات المتاحة أمام اللاعب والنادي.

إمام عاشور في حسابات الأهلي

ويظل إمام عاشور أحد العناصر التي تحظى باهتمام كبير داخل الأهلي، سواء بسبب مستواه الفني أو الشعبية التي اكتسبها منذ انتقاله إلى صفوف الفريق.

وتترقب الجماهير التطورات الخاصة بمستقبل اللاعب خلال الفترة المقبلة، خاصة مع ارتباط اسمه بعدد من الأندية خارج مصر، إلى جانب استمرار استعداد الأهلي للموسم الجديد.