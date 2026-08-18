«الزراعة»: ضبط 230 عبوة مبيدات مغشوشة بالجيزة وكفر الشيخ وإحالة الوقائع للنيابة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 18 أغسطس 2026 03:37 مساءً - كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط 230 عبوة مبيدات زراعية غير مطابقة للمواصفات ومغشوشة بمحافظتي الجيزة وكفر الشيخ، مع إحالة المخالفين إلى النيابة العامة. يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتعزيز الرقابة على تداول واستخدام المبيدات الزراعية، وضمان الالتزام بالضوابط والقواعد المنظمة للحفاظ على صحة المواطنين وجودة المحاصيل.

ونفذت الوزارة من خلال حملة مشتركة من المعمل المركزي للمبيدات، لجنة مبيدات الآفات الزراعية، والإدارة المركزية للمكافحة ووقاية النبات بقطاع الخدمات الزراعية، ومديريتي الزراعة، وشرطة المسطحات المائية، حملات تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط 165 عبوة مبيدات مخالفة بمحافظة الجيزة، و65 عبوة مبيدات غير مطابقة للمواصفات بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر للمخالفين.

التحفظ على كافة العبوات المضبوطة لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها

ومن جهته أكد الدكتور فرج ملهط، مدير المعمل المركزي للمبيدات، أنه تم التحفظ على كافة العبوات المضبوطة لحين صدور قرارات النيابة العامة بشأنها، مشددا على مواصلة وتكثيف الحملات الرقابية على جميع المحلات والمخازن بمختلف المحافظات للتصدي لأي محاولات للغش أو التداول غير المشروع لمستلزمات الإنتاج الزراعي.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على استمرار جهودها لحماية الثروة الزراعية والبيئة، والتعامل بحزم وتطبيق القانون ضد أي مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.