مسرحية «الساحل الشرير» ترفع شعار كامل العدد في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - حققت مسرحية «الساحل الشرير» للفنان أشرف عبد الباقي إقبالًا جماهيريًا لافتًا خلال الأسبوع قبل الأخير من عروضها، حيث شهدت العروض حضورًا كبيرًا ورفعت شعار «كامل العدد» في بورتو مارينا بالساحل الشمالي.

حسام حسن يحضر عرض «الساحل الشرير»

وشهد أحد عروض المسرحية حضور حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، برفقة زوجته وابنه، حيث حرص الفنان أشرف عبد الباقي على استقبالهم والترحيب بهم قبل متابعة العرض.

وجاء حضور حسام حسن ضمن حالة الإقبال التي تشهدها المسرحية، في ظل الاهتمام الجماهيري المتزايد بالعرض خلال موسم الصيف.

إشادات جماهيرية بمسرحية «الساحل الشرير»

وتواصل المسرحية عروضها بعد ردود الفعل الإيجابية التي حظيت بها منذ انطلاقها، وهو ما شجع فريق العمل والقائمين على العرض على الاستمرار في تقديمه خلال موسم الصيف.

وتعتمد المسرحية على أجواء كوميدية ومواقف اجتماعية متنوعة، إلى جانب مجموعة من المفارقات التي تحدث بين الشخصيات، الأمر الذي ساهم في جذب الجمهور إلى العروض.

قصة مسرحية «الساحل الشرير»

تقدم مسرحية «الساحل الشرير» أحداثًا في إطار كوميدي اجتماعي، وتتناول مجموعة من المواقف التي تنشأ نتيجة اختلاف العادات والثقافات بين عائلتين تجمعهما الإقامة في مجمع سكني واحد بالساحل الشمالي.

وتدور الأحداث خلال فترة الإجازة الصيفية، حيث يؤدي اختلاف الشخصيات وطرق تفكيرها إلى سلسلة من المواقف الطريفة وسوء الفهم بين الجيران، في إطار يجمع بين الكوميديا والمواقف الاجتماعية.

أبطال مسرحية «الساحل الشرير»

يشارك في بطولة المسرحية الفنان أشرف عبد الباقي، إلى جانب أحمد عبد الوهاب، وكارولين عزمي، وكريم عفيفي، وإبرام سمير.

والعمل من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، بينما يتولى أشرف عبد الباقي مهمة الإخراج.

وتعد «الساحل الشرير» أول عروض فرقة «سوكسيه»، وتقدم تجربة مسرحية تعتمد على الكوميديا الاجتماعية من خلال تناول تفاصيل ومفارقات الحياة في الساحل الشمالي خلال موسم الصيف.