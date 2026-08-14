موعد عرض حفل أنغام في جدة على MBC...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 14 أغسطس 2026 11:19 مساءً - يترقب عشاق الغناء العربي عرض الحفل الغنائي للفنانة أنغام، مساء اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026، عبر شاشة MBC مصر، وذلك بعد إحيائها الحفل من مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات «ليالي جدة».

موعد حفل أنغام على MBC مصر

من المقرر عرض حفل أنغام عبر شاشة MBC مصر في تمام الساعة العاشرة مساءً، ليتمكن الجمهور المصري والعربي من متابعة تفاصيل السهرة الغنائية التي أحيتها النجمة المصرية في جدة.

أنغام تقدم أشهر أغانيها في حفل جدة

وتقدم أنغام خلال الحفل مجموعة من أبرز أغنياتها التي حققت انتشارًا واسعًا طوال مسيرتها الفنية، في أجواء طربية تجمع بين قوة الأداء والإحساس الذي تتميز به في حفلاتها.

وتنتظر جماهير أنغام الاستمتاع بباقة متنوعة من أعمالها الغنائية، خاصة مع الشعبية الكبيرة التي تحظى بها الفنانة في مصر والوطن العربي.

حفل أنغام ضمن فعاليات «ليالي جدة»

ويأتي الحفل ضمن فعاليات «ليالي جدة»، التي تستضيف عددًا من نجوم الغناء العربي، ويشهد حضورًا جماهيريًا لافتًا من محبي أنغام.

وتمنح شاشة MBC مصر الجمهور فرصة لمتابعة الحفل والاستمتاع بأجوائه من المنزل، خاصة أن أنغام تعد من أبرز الأصوات الغنائية المصرية والعربية.

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وتواصل أنغام حضورها القوي على الساحة الفنية من خلال الحفلات التي تجمعها بجمهورها في مختلف الدول العربية، ويأتي حفل جدة كواحد من أبرز لقاءاتها الغنائية خلال الفترة الحالية.

ومن المنتظر أن تحمل السهرة العديد من اللحظات الغنائية المميزة، مع تقديم أنغام مجموعة من أعمالها التي ارتبط بها الجمهور على مدار سنوات مشوارها الفني.