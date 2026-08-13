كوكوريلا يبدأ مشواره مع ريال مدريد.. صفقة بـ70...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - بدأ مارك كوكوريلا مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما وصل إلى مقر ريال مدريد في فالديبيباس، استعدادًا للانضمام إلى تدريبات الفريق وارتداء قميص النادي الملكي، عقب انتقاله من تشيلسي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

كوكوريلا يحظى باهتمام جماهيري كبير

ووفقًا لما أوردته صحيفة «ماركا»، فإن وصول كوكوريلا أثار حماسًا واضحًا بين جماهير ريال مدريد، التي ترى في الصفقة إضافة مهمة للفريق، خاصة بعد تعثر محاولات النادي للتعاقد مع الإسباني رودري.

ويأمل جمهور ريال مدريد أن يقدم الظهير الإسباني الإضافة المطلوبة في مركز الظهير الأيسر، الذي ظل محل نقاش داخل الفريق خلال السنوات الماضية.

فرصة مبكرة أمام كوكوريلا

ويأتي انضمام كوكوريلا في توقيت قد يمنحه فرصة كبيرة لإثبات نفسه سريعًا، خاصة مع غياب فيرلاند ميندي بسبب الإصابة، والتي قد تبعده عن الملاعب حتى سبتمبر أو أكتوبر.

وكان ريال مدريد قد دعم الجبهة اليسرى بالتعاقد مع كاريراس مقابل 50 مليون يورو، إلا أن غياب ميندي قد يفتح المجال أمام كوكوريلا للحصول على دقائق لعب مبكرة والمنافسة على مكان أساسي.

مورينيو وراء الصفقة

ولعب المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو دورًا مؤثرًا في إتمام الصفقة، بعدما أبدى رغبة واضحة في الحصول على خدمات كوكوريلا ضمن مشروعه.

وكشف اللاعب عن تفاصيل حديثه مع مورينيو، موضحًا أن المدرب البرتغالي أكد له رغبته في وجوده ضمن فريقه، قبل أن تتحرك إدارة ريال مدريد بشكل رسمي لحسم الصفقة.

ريال مدريد يحسم الصفقة مقابل 70 مليون يورو

وتقدمت إدارة ريال مدريد بعرض بلغت قيمته 70 مليون يورو لإقناع تشيلسي بالموافقة على رحيل اللاعب، في صفقة تعكس مدى رغبة النادي الملكي في تدعيم مركز الظهير الأيسر.

ومن جانبه، أكد كوكوريلا أنه لم يتردد كثيرًا عندما تلقى عرض ريال مدريد، رغم وجود خيارات أخرى أمامه، معتبرًا أن الانتقال إلى النادي الإسباني يمثل فرصة استثنائية في مسيرة أي لاعب.

ويأمل كوكوريلا في استغلال بدايته مع ريال مدريد لتأكيد قدراته، والمنافسة على مركز أساسي، والمساهمة في تحقيق البطولات مع الفريق خلال الموسم الجديد.