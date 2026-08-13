أحمد شريف يظهر برفقة عدي الدباغ ونونو كوستا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 13 أغسطس 2026 10:20 صباحاً - شارك أحمد شريف، لاعب الزمالك، متابعيه بصورة جديدة من داخل صالة الألعاب الرياضية، ظهر خلالها برفقة زميله عدي الدباغ ومدرب الأحمال نونو كوستا، وذلك بالتزامن مع استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الجديد.

تدريبات بدنية لثلاثي الزمالك

وظهر الثلاثي أثناء تنفيذ التدريبات البدنية داخل الجيم، ضمن البرنامج الذي وضعه الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية قبل بداية المنافسات الرسمية.

وتأتي الصورة في إطار استعدادات الزمالك خلال فترة الإعداد، حيث يركز الجهاز المعاون على تجهيز اللاعبين من الناحيتين البدنية والفنية، والوصول بهم إلى أفضل حالة قبل انطلاق الموسم.

أجواء ودية بين لاعبي الزمالك

وعكست الصورة حالة من الأجواء الودية بين أحمد شريف وعدي الدباغ ومدرب الأحمال نونو كوستا، في ظل مواصلة الفريق تدريباته استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

ويعمل الجهاز الفني خلال فترة الإعداد على رفع جاهزية جميع عناصر الفريق، مع منح الجانب البدني أهمية كبيرة لضمان قدرة اللاعبين على خوض منافسات الموسم الجديد بالشكل المطلوب.