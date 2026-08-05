كيفانش تاتليتوغ يخوض تجربة جديدة بعيدة عن الدراما يستعد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ لخوض تجربة جديدة بعيدا عن الدراما مع تداول معلومات عن تحضيره لتقديم برنام إقرأ المزيد

يستعد النجم التركي كيفانش تاتليتوغ لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن الدراما، مع تداول معلومات عن تحضيره لتقديم برنامج يجمع بين السفر وفنون الطهي لصالح إحدى المنصات الرقمية، في مشروع من المنتظر أن يأخذه إلى عدد من الوجهات حول العالم.

وبحسب ما كشفه الصحفي محمد أوستونداغ خلال برنامج Gel Konuşalım على قناة TV8، يعمل كيفانش تاتليتوغ على مشروع تلفزيوني جديد يعتمد على السفر واكتشاف الثقافات والمطابخ المحلية، وأوضح أوستونداغ أن النجم التركي سيظهر في البرنامج بدور الرحالة، متنقلًا بين عدد من الدول، ومستكشفًا الأطباق التقليدية والمأكولات المحلية، إلى جانب التعرف على العادات والثقافات المرتبطة بالطعام في كل وجهة.

ويقدم المشروع كيفانش تاتليتوغ في مساحة مختلفة عن أدواره الدرامية، إذ يجمع بين حضوره أمام الكاميرا وشغفه بالسفر والطهي، ضمن محتوى يستهدف الجمهور المهتم بالثقافات والمطابخ العالمية.

وفق المعلومات المتداولة، لا يزال فريق العمل في مرحلة تحديد وجهات التصوير التي سيزورها كيفانش تاتليتوغ، على أن تبدأ عمليات التصوير خلال سبتمبر المقبل، وفي حال تأكد المشروع رسميًا، ستكون هذه التجربة مختلفة عن المسار الدرامي الذي اعتاد الجمهور التركي والعربي متابعة كيفانش تاتليتوغ من خلاله، إذ سيظهر هذه المرة في برنامج يعتمد على السفر وفنون الطهي واكتشاف الثقافات حول العالم.

ويُعد كيفانش تاتليتوغ من أبرز نجوم الدراما التركية، ما يجعل انتقاله إلى هذا النوع من البرامج محط اهتمام واسع، خصوصًا مع اختلاف طبيعة التجربة عن أعماله التمثيلية السابقة.