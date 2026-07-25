ناشئات السلة يهزمن تنزانيا ويواصلن الانتصارات

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - واصل منتخب مصر للناشئات لكرة السلة عروضه القوية في تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولتي الأفروباسكت تحت 18 عامًا، بعدما حقق الفوز على منتخب تنزانيا بنتيجة 86-50، في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المقامة حاليًا في مصر.

وأقيمت المواجهة على صالة رقم 2 باستاد القاهرة الدولي، وسط حضور ومتابعة من مسؤولي الاتحاد المصري لكرة السلة، حيث نجحت لاعبات المنتخب الوطني في فرض سيطرتهن على مجريات اللقاء منذ البداية، وحسم المباراة بفارق كبير يعكس الأداء المميز للفريق.

منتخب ناشئات مصر يواصل التألق في التصفيات

قدم منتخب مصر للناشئات مباراة قوية أمام تنزانيا، وظهر التفوق الواضح على مستوى الأداء الدفاعي والهجومي، حيث نجحت اللاعبات في الحفاظ على التقدم طوال فترات اللقاء، مع زيادة الفارق تدريجيًا حتى نهاية المباراة.

وجاءت نتائج فترات المباراة كالتالي:

الربع الأول: تقدم منتخب مصر على تنزانيا بنتيجة 22-16.

الربع الثاني: واصل المنتخب المصري تفوقه وأنهى الفترة متقدمًا 37-23.

الربع الثالث: رفع منتخب مصر الفارق بعد التقدم 60-38.

الربع الرابع: حسم المنتخب المباراة لصالحه بنتيجة 86-50.

ويعكس هذا الفوز جاهزية لاعبات منتخب مصر للمنافسة بقوة على بطاقة التأهل إلى النهائيات الأفريقية، خاصة بعد البداية المميزة في مشوار التصفيات.

بداية قوية لمنتخب مصر في التصفيات

وكان منتخب مصر للناشئات قد استهل مشواره في التصفيات بتحقيق فوز كبير على منتخب كينيا بنتيجة 78-30، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، ليؤكد الفريق رغبته في المنافسة على صدارة المجموعة.وحقق المنتخب المصري انتصارين متتاليين، ليضع نفسه في موقف قوي قبل استكمال منافسات التصفيات، التي تشهد مشاركة عدد من المنتخبات القوية في المنطقة الخامسة.

مصر تستضيف تصفيات المنطقة الخامسة

تقام منافسات تصفيات المنطقة الخامسة المؤهلة لبطولة الأفروباسكت للناشئات في مصر خلال الفترة من 22 إلى 29 يوليو الجاري، حيث تستضيف القاهرة البطولة على ملاعبها.

وتضم المنافسات أربعة منتخبات فقط، وهي:

منتخب مصر "البلد المضيف".

منتخب كينيا.

منتخب رواندا.

منتخب تنزانيا.

وتسعى جميع المنتخبات المشاركة لتحقيق أفضل النتائج، خاصة أن صاحب المركز الأول في التصفيات سيحصل على بطاقة التأهل إلى نهائيات بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا، والمقرر إقامتها خلال شهر أغسطس المقبل في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

قائمة منتخب مصر للناشئات في البطولة

اختار الجهاز الفني قائمة تضم مجموعة من اللاعبات المميزات للمشاركة في التصفيات، وجاءت القائمة كالتالي:

ملك الحملي، ياسمين الجمال، هنا الباز، ملك العزب، مريم حازم، ليلة حسام، سدرة هيثم، جودي وليد، هانيا ناصر، جودي نزار، سدرة شلبي، وفاطمة محمد،وتأمل لاعبات المنتخب في مواصلة تقديم الأداء القوي خلال المباريات المقبلة، من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو التأهل إلى النهائيات الأفريقية.

الجهاز الفني لمنتخب ناشئات السلة

يقود منتخب مصر للناشئات جهاز فني يضم عددًا من أصحاب الخبرات، وجاء تشكيل الجهاز كالتالي:

طارق خيري: مديرًا فنيًا.

مصطفى فكري: مدربًا عامًا.

ريم موسى: مدربًا.

علي عباري: محلل أداء.

فاطمة محمود: طبيبة المنتخب.

دعاء لبيب: مديرًا إداريًا.

ويعمل الجهاز الفني على تجهيز اللاعبات من الناحية الفنية والبدنية، مع التركيز على تطوير الأداء الجماعي ورفع مستوى التركيز خلال المباريات الحاسمة.

طموحات كبيرة للتأهل إلى الأفروباسكت

ويطمح منتخب مصر للناشئات في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل حسم صدارة التصفيات والتأهل إلى بطولة الأفروباسكت تحت 18 عامًا،ويمتلك المنتخب المصري تاريخًا مميزًا في كرة السلة الأفريقية، وتسعى اللاعبات الشابات إلى مواصلة هذا النجاح من خلال تحقيق نتائج قوية في البطولة الحالية،ويعد الفوز على تنزانيا خطوة مهمة في مشوار المنتخب، خاصة مع قوة المنافسة ورغبة جميع المنتخبات في الحصول على بطاقة التأهل الوحيدة للنهائيات القارية.