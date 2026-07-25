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بعمر الـ29.. الفرنسي كونتان أليس يتوج بلقبه الأول...

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حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يوليو 2026 10:20 مساءً - انتزع اللاعب الفرنسي كونتان أليس، المصنف 83 عالمياً، أول ألقابه الاحترافية في مسيرته ضمن بطولات رابطة محترفي كرة المضرب (ATP)، وذلك عقب فوزه على الكازخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف الحادي عشر وحامل لقب النسخة الماضية، بنتيجة شوطين دون رد بواقع (6-4) و(7-6)، في المباراة النهائية لبطولة كيتسبول النمساوية.

الفرنسي كونتان أليس يتوج بلقبه الأول في مسيرته عبر بوابة «كيتسبول» النمساوية

ونجح اللاعب صاحب الـ 29 عاماً في التتويج بلقبه الأول عقب مباراة حماسية استغرقت ساعة و33 دقيقة، متداركاً تعثره السابق في نهائي دورة غشتاد قبل عامين، ليحسم مواجهته أمام بطل العام الماضي باقتدار.

قفزة مرتقبة في التصنيف العالمي

من المنتظر أن يحقق أليس قفزة نوعية في تصنيف رابطة المحترفين المقررة صدوره، ليقترب من دخول قائمة أفضل 50 لاعباً حول العالم، ويدنو مجدداً من أفضل مركز حققه خلال مسيرته الاحترافية عندما حل في المرتبة 46 عالمياً في يونيو 2025.

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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