عمر عزب لاعب سلة الزمالك يحتفل بزفافه على...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يوليو 2026 05:12 صباحاً - شهد الوسطان الرياضي والفني خلال الساعات الماضية احتفال لاعب كرة السلة بنادي الزمالك عمر عزب بحفل زفافه على الفنانة ريم عامر، حيث نشر اللاعب صورًا من المناسبة عبر حسابه الشخصي، وسط أجواء مميزة بحضور الأهل والأصدقاء وعدد من نجوم الرياضة والفن.

وحظيت صور الزفاف بتفاعل كبير من المتابعين، الذين حرصوا على تقديم التهاني للعروسين، خاصة مع ظهور عدد من زملاء عمر عزب في كرة السلة وأصدقائه من مختلف الأندية، إلى جانب حضور شخصيات من الوسط الفني.

عمر عزب ينشر صور زفافه على ريم عامر

شارك عمر عزب مجموعة من الصور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلالها برفقة زوجته الفنانة ريم عامر خلال مراسم الاحتفال بالزفاف،وحرص اللاعب على مشاركة لحظات خاصة من الحفل مع متابعيه، حيث ظهرت حالة من السعادة بين العروسين، وسط رسائل تهنئة من الجماهير وزملائه في الملاعب،كما شهد الحفل حضور عدد من لاعبي كرة السلة، خاصة المقربين من عمر عزب، الذين شاركوه فرحته وقدموا له التهاني بمناسبة بداية مرحلة جديدة في حياته الشخصية.

من هي ريم عامر زوجة لاعب الزمالك؟

تعد الفنانة ريم عامر من الوجوه الشابة في الوسط الفني، حيث شاركت في عدد من الأعمال الدرامية التي لاقت متابعة من الجمهور خلال الفترة الماضية،ومن أبرز الأعمال التي ظهرت بها ريم عامر مسلسل "فهد البطل"، بالإضافة إلى مشاركتها في مسلسل "على كلاى"، حيث قدمت أدوارًا ساهمت في انتشار اسمها بين الجمهور،وجاء ارتباطها بلاعب الزمالك عمر عزب ليجمع بين الوسط الرياضي والفني، وهو الأمر الذي لاقى اهتمامًا من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

مسيرة عمر عزب في كرة السلة

يُعد عمر عزب من اللاعبين المعروفين في كرة السلة المصرية، حيث بدأ مسيرته ضمن صفوف النادي الأهلي قبل أن ينتقل إلى نادي الزمالك خلال السنوات الماضية،وانضم عمر عزب إلى صفوف الزمالك منذ موسمين، ونجح في أن يكون أحد العناصر المهمة ضمن فريق كرة السلة بالنادي، حيث يمتلك خبرات جيدة في المنافسات المحلية،ويطمح اللاعب خلال الفترة المقبلة إلى مواصلة مشواره الرياضي وتحقيق المزيد من النجاحات مع الفريق الأبيض، خاصة مع الاستعداد لانطلاق الموسم الجديد.

استعدادات سلة الزمالك للموسم الجديد

على الجانب الرياضي، يستعد فريق كرة السلة بنادي الزمالك لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث من المنتظر أن تبدأ التدريبات خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري،وكان الزمالك قد قرر إسناد مهمة تدريب الفريق إلى محمد سليم خلفًا لوائل بدر، الذي رحل عن قيادة الفريق بناءً على رغبته،ويأمل الجهاز الفني الجديد في تجهيز اللاعبين بأفضل صورة ممكنة قبل بداية المنافسات الرسمية، مع وضع خطة لإعادة الفريق إلى المنافسة على البطولات خلال الموسم المقبل.

محمد سليم يبدأ مهمته مع الزمالك

ويعتبر محمد سليم، المعروف باسم "سولي"، من المدربين الصاعدين في كرة السلة المصرية، حيث نجح في تحقيق عدد من النتائج المميزة خلال السنوات الماضية سواء مع الأندية أو المنتخبات الوطنية،ويعتمد المدرب الجديد على إعداد فريق قوي يجمع بين أصحاب الخبرات والعناصر الشابة، من أجل بناء مشروع قادر على المنافسة خلال الفترة المقبلة،ومن المنتظر أن تشهد فترة الإعداد تركيزًا كبيرًا على رفع الحالة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى تطوير الجوانب الفنية والخططية قبل انطلاق الموسم،ويأمل عمر عزب وزملاؤه في الزمالك أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالنجاحات على المستوى الرياضي، بالتزامن مع احتفاله ببداية جديدة في حياته الشخصية بعد زفافه على الفنانة ريم عامر.