بورصة الكويت تغلق على انخفاض

بورصة الكويت تغلق على انخفاضأغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على انخفاض مؤشرها العام 17.19 نقطة، وبنسبة 0.20 في المئة، ليبلغ مستوى 8558.60 نقطة، بعد تداول 446.2 مليون سهم عبر تنفيذ 15683 صفقة نقدية بقيمة 94.1 مليون دينار كويتي (نحو 305.2 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 20.35 نقطة، وبنسبة 0.24 في المئة، ليبلغ مستوى 8612.34 نقطة، من خلال تداول 152.2 مليون سهم، عبر تنفيذ 8071 صفقة نقدية بقيمة 25.9 مليون دينار (نحو 84 مليون دولار).

في المقابل، انخفض مؤشر السوق الأول 26.05 نقاطـ وبنسبة 0.29 في المئة، ليبلغ مستوى 8991.41 نقطة، من خلال تداول 294 مليون سهم، عبر عقد 7612 صفقة نقدية بقيمة 68.2 مليون دينار (نحو 221.2 مليون دولار).

من جانبه، ارتفع مؤشر "رئيسي 50" 0.56 نقطة، وبنسبة 0.01 في المئة، ليبلغ مستوى 9679.62 نقطة، من خلال تداول 119.4 مليون سهم، عبر إبرام 5352 صفقة نقدية بقيمة 20.8 مليون دينار (نحو 67.4 مليون دولار).