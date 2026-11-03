النفط يرتفع بأكثر من 1%
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة خلال تعاملات اليوم.
وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.6 دولار، أو ما يعادل نسبة 1.66 في المئة، مسجلا 98.06 دولار للبرميل.
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.84 دولار، أو بنسبة 1.76 في المئة، ليصل إلى 106.61 دولار للبرميل.
يشار إلى أن الخامين القياسيين قد انخفضا بأكثر من سبعة في المئة خلال تعاملات أمس الاثنين.
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