احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - كشف قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أنه اعتمد على تبرعات الأقباط لبناء المكتبة البابوية المركزية الكبرى التي تضم اليوم أكثر من 100 ألف كتاب. وجاء ذلك في مقال نشره قداسته بمجلة «الكرازة» (عددى 13 و20 نوفمبر 2026م) بعنوان «صديقتى الثانية».

حلم المكتبة الكبرى

وأوضح قداسة البابا أنه منذ أن أصبح بطريركًا راوده حلم بأن تمتلك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مكتبة كبرى شكلًا وموضوعًا، لكي لا يشعر بالحرج عندما يزوره قادة كنائس أخرى ويسألونه عن وجود مكتبات في الكنائس والأديرة.

افتتاح المكتبة

وأكد أن المكتبة البابوية بُنيت بالفعل خلال عامين، من 2017 إلى 2019م، وتم افتتاحها في نوفمبر 2019م بحضور أعضاء المجمع المقدس، واصفًا إياه باليوم المبهج للجميع وله شخصيًا.

وأوضح أن المكتبة تضم حاليًا أكثر من 100 ألف كتاب بلغات عديدة وإمكانيات متطورة، وتُعد «صديقته الثانية»، كما تضم فرعًا يُعرف بـ«مركز المخطوطات ومعمل الترميم والصيانة»، لتصبح مرجعًا علميًا مهمًا لكل باحث من داخل مصر وخارجها.