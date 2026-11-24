احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 24 نوفمبر 2026 01:21 مساءً - تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يواصل المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات نسخته الأولى بالعاصمة الجديدة لليوم الثاني على التوالي، وذلك عقب إطلاق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالياته أمس الاثنين.

وتنظم فعاليات المنتدى وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، بالعاصمة الجديدة، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بمشاركة نحو (400) شخصية من المسؤولين وكبار الخبراء وممثلي الدول ذات التجارب الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، إلى جانب خبراء منظمات الأمم المتحدة والبنك الدولي وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف، ولفيف من الوزراء.

وتتناول جلسات اليوم الثاني مجموعة من القضايا الاستراتيجية، في مقدمتها ربط الدعم بالفرص الاقتصادية وسبل العيش، والحماية الاجتماعية المستجيبة للصدمات والأزمات، وتعزيز الإتاحة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومستقبل الحماية الاجتماعية في عالم متغير. ويختتم المنتدى فعالياته بجلسة تحت عنوان «تعزيز نظم الحماية الاجتماعية.. أبرز الخلاصات والخطوات المقبلة».

وتمثل النسخة الأولى من المنتدى الدولي خطوة مهمة نحو ترسيخ منصة دولية متخصصة تنطلق من مصر، وتجمع صناع السياسات والخبراء وشركاء التنمية لمناقشة مستقبل الحماية الاجتماعية، وتبادل الرؤى حول بناء منظومات أكثر قدرة على مواجهة الأزمات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز فرص التمكين الاقتصادي، بما يدعم جهود التنمية المستدامة ويضع الإنسان في قلب عملية التنمية.

وعلى هامش المناقشات السياسية والفنية للمنتدى، أقيم معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، بمشاركة أكثر من (30) عارضًا يقدمون مجموعة متميزة من المنتجات التي تعكس أصالة التراث المصري وثراءه، وذلك تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

وسلط المعرض الضوء على الترابط بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي والإنتاج المحلي وسبل العيش المستدامة، من خلال إبراز الفرص الاقتصادية الناتجة عن دعم الحرفيين والأسر المنتجة والمجتمعات المحلية، وتعزيز سلاسل القيمة المحلية.