الين يعزز مكاسبه مع تراجع الدولار
يتجه الين الياباني اليوم نحو تحقيق أقوى صعود يومي في شهر، مستفيدًا من إقبال المستثمرين على أصول الملاذ الآمن وسط مخاوف بشأن تبعات هشاشة أسواق الأسهم وارتفاع أسعار النفط والحرب في الشرق الأوسط.
وشهد الين، الذي ظل يتحرك ضمن نطاق ضيق طوال معظم أكتوبر الجاري، ارتفاعًا حادًا مما دفع الدولار للانخفاض 0.6 بالمائة ليصل إلى 157.27 ين متجها صوب أكبر تراجع منذ أواخر سبتمبر الماضي.
وصعد الين أيضًا أمام اليورو والجنيه الإسترليني والدولار الأسترالي.
واستقر اليورو في أحدث تداولات أمام الدولار عند 1.1234 ومقابل الجنيه الإسترليني سجل 83.8 بنس.
ومن المتوقع أن يبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة القياسي عند 2.5 بالمائة الأسبوع المقبل، إلا أن السوق تتوقع رفعًا للفائدة قبل نهاية العام.
واستقر سعر صرف الجنيه الإسترليني عند 1.3403 دولار مدعومًا بزيادة أكثر من المتوقع في معدل التضخم البريطاني.
وبلغ أعلى مستوى له في شهر عند 1.3409 دولار في وقت سابق من الأسبوع.
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