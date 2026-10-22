أخبار اليمن : شهيدتان و9 جرحى بغارات على تعز وحجة

شهيدتان و9 جرحى بغارات على تعز وحجة
اُستشهدت امرأتان وأُصيب 9 مدنيين آخرين، بينهم طفلة، اليوم، جراء غارات لطيران العدو السعودي على محافظتي تعز وحجة.
وأوضحت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف بغارة منزل المواطن علي أحمد الكيري في منطقة العمري بمديرية ذو باب بتعز، ما أدى إلى استشهاد امرأة وإصابة ثمانية آخرين ونفوق المواشي.
وأكدت المصادر استشهاد امرأة وإصابة طفلة بقصف العدو السعودي لمنازل المواطنين في قرية المهجم بعزلة عزمان بمديرية بكيل المير في حجة.
وكان طيران العدو السعودي شن في وقت سابق اليوم، 3 غارات على منطقة الصراري بمديرية صبر الموادم في محافظة تعز.
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