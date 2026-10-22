إطلاق قافلة جديدة لدعم غزة بحمولة 3 آلاف طن من المساعدات الشاملة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 12:33 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، القافلة رقم (301) من «زاد العزة.. من مصر إلى غزة»، محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية مع اقتراب فصل الشتاء.

وضمت القافلة أكثر من (3266) طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت أكثر من (1421) طنًا من السلال الغذائية والدقيق، و(635) طنًا من المستلزمات الإغاثية، وأكثر من (1209) أطنان من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المستشفيات والمنشآت الحيوية بالقطاع.

كما تضمنت إمدادات الشتاء أكثر من (2130) خيمة، و(8060) بطانية، و(4196) قطعة ملابس، لتخفيف معاناة الأهالي مع قرب حلول فصل الشتاء.

ويواصل الهلال الأحمر المصري جهوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع استمرار جاهزية مراكزه اللوجستية لتجهيز وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، التي تجاوز إجماليها مليون طن، بمشاركة أكثر من (75) ألف متطوع بالجمعية.