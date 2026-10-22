محافظ الجيزة يتفقد حديقتي أكتوبر والطفل بالعجوزة لبحث تطويرهما

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 11:17 صباحاً - تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، حديقتي (6) أكتوبر والطفل بنطاق حي العجوزة، للوقوف على حالتهما وبحث أعمال التطوير المقترحة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالحدائق العامة وتعزيز المسطحات الخضراء وتحسين المظهر الحضاري.

وأكد المحافظ أن تطوير الحدائق العامة والمتنزهات وزيادة الرقعة الخضراء يمثلان أحد العناصر المهمة لتحسين البيئة والارتقاء بالمشهد الحضاري، وتوفير متنفسات آمنة ومتميزة للمواطنين.

وأوضح أن مخطط تطوير الحدائق يتضمن إعادة تنظيم المساحات الداخلية، وتزويدها بالخدمات اللازمة، وتحسين الممرات المخصصة للمشي والعناصر الترفيهية، بما يوفر بيئة مناسبة لمختلف الفئات العمرية، ويتيح للعائلات الاستمتاع بأوقاتهم داخل الحدائق.

ورافق المحافظ خلال الجولة محمد مرعي، السكرتير العام المساعد، ووليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، ووائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ومحمد الضبيعي، رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل، ومحمود فؤاد، رئيس حي العجوزة.