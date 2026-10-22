أخبار اليمن : صنعاء توسّع استهدافاتها في العمق السعودي

صنعاء توسّع استهدافاتها في العمق السعودي
أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ أربع عمليات عسكرية نوعية في عمق العدو السعودي خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وأوضحت القوات المسلحة في بيان صادر عنها، أنها نفذّت خلال الـ48 ساعة الماضية أربع عمليات عسكرية نوعية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، الأولى استهدفت مبنى وزارة الدفاع في عاصمة العدو السعودي الرياض وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله، والعملية الثانية استهدفت مطار فهد الدولي بالدمام وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار.
وأشارت إلى أن العملية العسكرية الثالثة، استهدفت شركة أرامكو في ينبع وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله وأدت إلى نشوب حريق في الموقع المستهدف، فيما استهدفت العملية الرابعة مطار أبها الدولي وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.
ولفت البيان، إلى أن العمليات العسكرية، تأتي في إطار الرد على العدو السعودي وتصعيده الكبير على الشعب اليمني، مبينًا أن العدو السعودي المجرم شن خلال عدوانه وتصعيده الأخير منذ 100 يوم، أكثر من ألفين و900 غارة جوية وصاروخ استهدف بها الأعيان المدنية، وارتكب من خلالها عشرات الجرائم مخلفًا أكثر من 562 شهيدًا وجريحًا جلهم نساء وأطفال.
وأكدت القوات المسلحة اليمنية "أن تهديد العدو السعودي باستهداف القبائل اليمنية لن يمر مرور الكرام وأنه في حال تورط في تنفيذ التهديد، فإن عواقب ذلك ستكون عليه كارثية وغير متوقعة وسنلجأ إلى خيارات كبرى لم نكن نريد اتخاذها ونحمله تبعات ما سيترتب على ذلك".
وجدّدت القوات المسلحة اليمنية، التأكيد على أنها ستواصل عملياتها باتجاه العمق السعودي دفاعًا عن بلدنا وشعبنا وإنها مستمرة في فرض معادلة "الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد" واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
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