روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجمات

روسيا وأوكرانيا تتبادلان الهجماتتواصلت الهجمات العسكرية المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا باستخدام الصواريخ والطائرات المٌسيّرة، بالتزامن مع جهود واتصالات دبلوماسية تهدف إلى الدفع نحو تسوية للصراع.

وأشارت المصادر الرسمية في أوكرانيا إلى مقتل 4 مدنيين أوكرانيين جراء الهجمات الروسية بالمسيرات والصواريخ خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت السلطات المحلية في العاصمة الأوكرانية كييف بأن القصف الصاروخي الروسي على العاصمة أسفر عن إصابة 15 شخصًا على الأقل وتضرر أجزاء من البنية الأساسية لنقل المترو، إضافة إلى تضرر مبانٍ سكنية ومرافق للسكك الحديدية والكهرباء.

من جانبه، أعلن سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من اعتراض هجمات استهدفت منطقة موسكو بالمئات من الطائرات المسيرة خلال الساعات الماضية، مشيرًا إلى إصابة شخصين جراء ذلك.

وتأتي هذه التطورات الميدانية عقب محادثات جرت في مدينة سان بطرسبورج الروسية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

وقال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي إن المحادثات كانت صريحة ومفصلة، مشيرًا إلى استعداد موسكو المبدئي لاستئناف المفاوضات الثلاثية مع كييف وواشنطن على المستوى الفني في شهر نوفمبر المقبل.

وكان المبعوث الأمريكي قد أجرى في وقت سابق محادثات في أوسلو مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومسؤولين أوروبيين تناولت تطورات الأوضاع ومسارات استئناف الحوار بين الأطراف المعنية.