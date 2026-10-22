الداخلية: ضبط المتهم بإشعال النيران داخل كنيسة السيدة العذراء بكرداسة.. يعاني اضطرابات نفسية ومدمن «آيس»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة إشعال النيران جزئيا داخل كنيسة السيدة العذراء بدائرة مركز شرطة كرداسة في محافظة الجيزة، مؤكدة ضبط مرتكب الواقعة، وتبين من الفحص أنه يعاني من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه لمخدر الآيس، وسبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

وقالت الوزارة في بيان إنه بتاريخ 22 أكتوبر تلقت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بقيام أحد الأشخاص بالدخول إلى كنيسة السيدة العذراء بدائرة مركز شرطة كرداسة، وإحداث تلفيات وإشعال النيران جزئيا في بعض الستائر داخلها.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وجود آثار اشتعال جزئي في 3 ستائر وسجادة أرضية داخل قاعة بالطابق الأول من الكنيسة، كما عثرت القوات على شخص يجلس على أحد الكراسي ومتجرد من ملابسه بالجزء العلوي ويردد كلمات غير مفهومة، وتمت السيطرة عليه وضبطه.

وبمراجعة كاميرات المراقبة، تبين دخول المتهم إلى الكنيسة حاملا زجاجة مياه بلاستيكية بداخلها مادة بيضاء، دون قيام الأمن الإداري المسؤول عن البوابة باستيقافه.

وأضافت وزارة الداخلية أن فحص حالة مرتكب الواقعة أظهر، بحسب البيان، معاناته من اضطرابات نفسية نتيجة إدمانه لمخدر الآيس، إلى جانب سابقة إيداعه بإحدى المصحات النفسية.

وأكدت الوزارة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق.