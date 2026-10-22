ألاف المحبيين لشيخ العرب يتوافدون على مسجد السيد البدوي بطنطا في الليلة الختامية لمولده

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - يشهد مسجد العارف بالله سيدي احمد البدوي بطنطا بمحافظة الغربية، إقبال الآلاف من المريدين من مختلف محافظات مصر من الدلتا والصعيد، للاحتفال بالليلة الختامية لمولد شيخ العرب.

زيارة المقام

وتوافد آلاف المواطنين، على المسجد لزيارة مقام شيخ العرب، وقراءة الفاتحة وحضور جلسات الذكر والمدائح النبوية للطرق الصوفية داخل المسجد وفي خدمات الطرق الصوفية المنتشرة في محيط المسجد.

ويشهد محيط المسجد تواجد امني مكثف لتأمين الاحتفالات، ونشر لرجال الشرطة في المنطقة لتأمين الاحتفالات، ويحيي حفل الليلة الختامية مساء اليوم الخميس الشيخ محمود التهامي، داخل ساحة المسجد التي ستمتلأ بمئات الآلاف من المحبين ومريدي سيدي احمد البدوي.