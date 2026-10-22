منتدى مصر 2026.. 10 توصيات لجلسة «الشباب والإبداع.. من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 07:21 مساءً - خرجت جلسة «الشباب والإبداع: من إتاحة الفرص إلى صناعة التأثير»، ضمن فعاليات اليوم الأول من منتدى مصر 2026، بـ10 توصيات تستهدف تطوير منظومة الشباب والرياضة، وتوسيع فرص المشاركة أمام مختلف الفئات، ودمج ذوي الهمم، واكتشاف المواهب وصناعة الأبطال الرياضيين، إلى جانب تعزيز الاستثمار الرياضي وتأهيل القيادات الشابة وربط التدريب باحتياجات سوق العمل.

وتضمنت التوصيات محاور متكاملة لتطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، ورفع كفاءة البرامج التدريبية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتطوير آليات التخطيط والمتابعة، بما يسهم في تحقيق العدالة في توزيع الفرص وتعظيم أثر المبادرات الشبابية والرياضية.

وجاءت التوصيات كالتالي:

1. توسيع نطاق إتاحة الخدمات الرياضية والشبابية من خلال تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية.

2. تعزيز دمج ذوي الهمم في المنظومة الرياضية عبر تهيئة المنشآت، وتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة والمسابقات الرياضية.

3. تطوير منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب وصناعة الأبطال الرياضيين تبدأ من سن مبكرة، وتراعي القدرات والميول الفردية.

4. تعزيز الاستثمار الرياضي والشراكة مع القطاع الخاص من خلال التوسع في المشروعات الاستثمارية بمراكز الشباب، وتنويع مصادر التمويل.

5. تطوير برامج إعداد وتأهيل القيادات الشابة بالتكامل بين مؤسسات التدريب والتأهيل، مع التركيز على بناء الشخصية.

6. ربط البرامج التدريبية بالتطبيق العملي واحتياجات سوق العمل لضمان تحويل المعارف والمهارات المكتسبة إلى ممارسات فعلية.

7. تبني التخطيط الاستراتيجي طويل المدى لبرامج النشء والشباب بما يواكب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية.

8. تطوير منظومة المتابعة وقياس الأثر في البرامج والمشروعات الشبابية والرياضية.

9. تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات الدولة وتوسيع التعاون بين الوزارات والأكاديميات والمؤسسات المعنية.

10. توجيه الاستثمارات والبرامج نحو تحقيق العدالة في توزيع الفرص.