مصر تدين استهداف مطار الملك فهد بالدمام في المملكة العربية السعودية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 أكتوبر 2026 12:33 مساءً -

تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها البالغين للهجوم الذي استهدف مطار الملك فهد بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن حالتي وفاة لمدنيين وعدد من الإصابات، في استمرار لانتهاك قواعد القانون الدولي واستهداف حركة الملاحة الجوية والمنشآت والأشخاص المدنيين بشكل عشوائي وغير مسئول.

وتشدد مصر على رفضها القاطع لتلك الممارسات التي من شأنها تأجيج الأزمة وزيادة التوتر وزعزعة الاستقرار بالمنطقة، كما تؤكد مصر مجدداً تضامنها الكامل ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وقيادتها في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، باعتبار أمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي والمصري.