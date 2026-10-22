تفتيح البشرة باستخدام اقراص فيتامين سي

فيتامين سي يعتبر مكون سحري للبشرة، لانه غني بمضادات الاكسدة، وبيساعد على ترميم البشرة، وبيديها مظهر صحي ومشدود.

هتحتاجي :

- ١/٢ معلقة كبيرة من اقراص فيتامين سي مطحونة.

- معلقة صغيرة جلسرين.

طريقة التحضير :

استخدمي طبق غير معدني، ممكن زجاجي او بلاستيك او خشب، واخلطي المكونات مع بعض كويس، وسيبي الماسك على جنب لمدة ٥ دقايق قبل ما تحطيه على بشرتك. Vitamin C Skin Brightening Treatment 1

طريقة الاستخدام :

- الخطوة ١: التنضيف

اغسلي بشرتك كويس بالغسول المعتاد بتاعك.

- الخطوة ٢: التقشير

التقشير يعتبر خطوة مهمة بعد تنضيف البشرة، لانه بيساعد على ازالة طبقة خلايا الجلد الميتة، وده بيسمح للبشرة استقبال وامتصاص العناصر الغذائية والمكونات النشطة الموجودة في الماسك بشكل افضل.

- الخطوة ٣: الماسك

وزعي طبقة رقيقة من الماسك باستخدام صوابعك او فرشة، وسيبيه لمدة من ٥ - ١٠ دقايق كحد اقصى، وطبيعي انك هتحسي بوخزة خفيفة على بشرتك بسبب فيتامين سي، ولو حسيتي بوخزة شديدة اغسليه فورا بالماية الباردة، وقللي كمية فيتامين سي في الماسك.

بعدها اغسلي بشرتك بماية باردة، وحطي بعده تونر ومرطب. Vitamin C Skin Brightening Treatment 2

- فوايد فيتامين سي للبشرة :

١- بيساعد في تكوين الكولاجين في البشرة، وده بيدي البشرة مظهر شباب وبيمنع ظهور التجاعيد.

٢- بيساعد على علاج البقع الناتجة عن التقدم في العمر او التعرض لاشعة الشمس.

٣- فيتامين سي يعتبر مضاد قوي للاكسدة، بيساعد على القضاء على الجذور الحرة المسببة لشيخوخة البشرة المبكرة.

٤- بيساعد على تفتيح البشرة وتجديدها.

٥- بيساعد في تقليل الاحمرار وتوحيد لون البشرة.

٦- بيساعد على منع فرط التصبغ.

٧- بيساعد في تقليل التجاعيد والخطوط الرفيعة.

٨- بيساعد على تهدئة البشرة في حالات حروق الشمس.

- فوايد الجلسرين للبشرة :

١- الجلسرين يعتبر مرطب فعال للبشرة.

٢- بيحافظ على ترطيب البشرة والوقاية من تهيجها.

٣- بيساعد على زيادة الرطوبة في البشرة.

٤- الجلسرين بيساعد على امتصاص الرطوبة من الهوا وتخزينها جوه البشرة، وده بيديها مظهر ناعم ورطب.

٥- بيوفر حماية للبشرة ضد المهيجات والملوثات الكيميائية.

٦- بيساعد على ابطاء عملية الشيخوخة، وبيحافظ على صحتها وخلوها من التجاعيد لفترة اطول.

٧- الخصائص المرطبة في الجلسرين بتساعد على تهدئة البشرة الجافة.