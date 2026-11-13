محمد صلاح يتحول إلى عامل جذب للسياحة في طرابزون و5 آلاف للمدينة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - ساهم الارتباط المتزايد للنجم المصري محمد صلاح بمدينة طرابزون التركية في فتح آفاق جديدة للتعاون السياحي بين مصر وتركيا، بعدما تحولت شعبية لاعب طرابزون سبور إلى فرصة لجذب مزيد من السياح إلى المدينة، وسط تحركات لإطلاق برامج ورحلات سياحية منظمة خلال الفترة المقبلة.

طرابزون تراهن على محمد صلاح لجذب السياح من مصر والخليج

وذكر موقع «61saat» التركي أن شركات السياحة بدأت خلال الأشهر الماضية في إدراج مصر ضمن وجهاتها السياحية، مستفيدة من الشعبية التي اكتسبتها طرابزون عقب ارتباط اسم محمد صلاح بالنادي، مشيراً إلى أن الاستعدادات لتنظيم هذه الرحلات تجري حالياً بالتنسيق مع الجانب المصري.

محمد صلاح يتحول إلى عامل جذب سياحي في طرابزون

وأوضح التقرير أن أحد المسؤولين زار مدينة طرابزون مؤخراً، واشترى 15 صندوقاً من المجموعة الخاصة بمنتجات محمد صلاح، قبل نقلها إلى مصر، تمهيداً لتقديمها هدايا إلى ممثلي شركات السياحة، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون والترويج للرحلات السياحية بين البلدين.

ومن المنتظر أن تشهد المدينة التركية نشاطاً سياحياً مكثفاً خلال فصل الصيف المقبل، مع خطط لتنظيم رحلات تستهدف السياح المصريين والزوار من دول الخليج، في ظل الاهتمام المتزايد بطرابزون منذ ارتباط النجم المصري بفريقها.

5 آلاف سائح يزورون طرابزون بسبب محمد صلاح

وأشار الموقع التركي إلى أن عدد السياح الذين زاروا طرابزون بدافع ارتباطها بمحمد صلاح تجاوز 5 آلاف شخص منذ انتقاله إلى النادي وحتى الآن، وهو ما يعكس حجم التأثير الجماهيري للنجم المصري في الترويج للمدينة التركية.

وتتجه التوقعات إلى تحقيق عوائد اقتصادية أكبر لطرابزون حال الانتقال من الزيارات الفردية إلى تنظيم برامج سياحية متكاملة تستهدف المصريين وسياح دول الخليج، خاصة مع دخول أكثر من 15 شركة سياحية جديدة على خط تنظيم الرحلات إلى المدينة.

استعدادات سياحية لاستقبال الزوار المصريين والخليجيين

وفي ظل الإقبال المتوقع، تبرز الحاجة إلى استعداد مختلف القطاعات الخدمية في طرابزون لاستيعاب الزيادة المرتقبة في أعداد السياح، بداية من الفنادق ووسائل النقل، مروراً بالمطاعم والخدمات الغذائية، وصولاً إلى الأسواق ومراكز التسوق.

وتسعى المدينة التركية إلى استثمار الزخم المرتبط باسم محمد صلاح وتحويله إلى فرصة اقتصادية وسياحية مستدامة، بما يعزز حركة السفر بين مصر وتركيا ويفتح المجال أمام مزيد من الشراكات بين شركات السياحة في البلدين.