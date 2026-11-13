مساء اليوم.. قطع المياه 6 ساعات عن مناطق بالجيزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - تشهد بعض مناطق محافظة الجيزة انقطاعًا في مياه الشرب لمدة 6 ساعات، مساء اليوم الجمعة، وذلك لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه فرعية على خط مياه رئيسي، ضمن أعمال تطوير محور الإخلاص.

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن المنطقة المحصورة من محور عمرو بن العاص حتى شارع عثمان محرم، اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل الجمعة 13 نوفمبر 2026، وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 14 نوفمبر 2026.

وأوضحت الشركة أن الانقطاع يأتى لتنفيذ أعمال ربط خطوط مياه الشرب الفرعية بأقطار 100 و150 مم على خط مياه قطر 300 مم زهر مرن، وذلك ضمن أعمال تطوير محور الإخلاص.

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125. وناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم من المياه قبل موعد الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وعودة ضخ المياه بصورة طبيعية.