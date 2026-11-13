الليلة.. انطلاق برنامج دولة التلاوة فى الموسم الثانى بمشاركة 32 متسابقًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - ينطلق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة اعتبارًا من اليوم الجمعة، ويستمر حتى ليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك، بمشاركة 32 متسابقًا من مختلف محافظات مصر، في إطار الاهتمام باكتشاف المواهب القرآنية وإبراز أصحاب الأصوات المتميزة في تلاوة القرآن الكريم.

ويُذاع البرنامج يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات الحياة وCBC والناس، كما يُعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر منصة WATCH IT.

91 عامًا أكبر المتسابقين و11 عامًا أصغرهم في الموسم الثاني

ويشهد الموسم الثاني مشاركة نماذج متنوعة من المواهب القرآنية، حيث تضم قائمة أول 8 متسابقين الشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا، ليكون أكبر المشاركين في الموسم الحالي، والطفل الشيخ عبد الرحمن أبو فايد، المعروف بلقب «الحصري الصغير»، وعمره 11 عامًا، ليكون أصغر المتسابقين.

وتعكس مشاركة مختلف الأعمار والمحافظات تنوع المواهب القرآنية المصرية، وحرص البرنامج على إتاحة الفرصة أمام أصحاب الأصوات المتميزة لإظهار قدراتهم في تلاوة كتاب الله.

أول تسجيل من ختمة المصحف كاملًا بصوت فائزي الموسم الأول

ويتضمن عرض اليوم مفاجأة للمشاهدين، تتمثل في إذاعة أول تسجيل من ختمة المصحف الشريف كاملًا، بصوت الفائزين بلقب الموسم الأول من البرنامج، بلال سيف ومحمد كامل، وذلك قبل إذاعة الختمة عبر قناة مصر قرآن كريم.

ويواصل برنامج «دولة التلاوة» تقديم المواهب القرآنية المصرية، وإبراز جماليات التلاوة وأصالة المدرسة المصرية في قراءة القرآن الكريم، بما يسهم في تعزيز الارتباط بكتاب الله ونشر ثقافة الاستماع إلى التلاوات المتميزة.

مواعيد عرض برنامج دولة التلاوة:

- الجمعة والسبت: الساعة 9 مساءً على قنوات الحياة وCBC والناس.

- الجمعة والسبت: الساعة 11 مساءً على منصة WATCH IT.

- يستمر عرض الموسم الثاني حتى ليلة رؤية هلال شهر رمضان المبارك.