«الرشايدة تشكر فخامة الرئيس السيسي».. إشادة بمبادرة مجلس القبائل والعائلات المصرية لحل أزمة الدهابة وتقنين أوضاع العاملين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 13 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - تقدمت قبيلة الرشايدة بخالص الشكر والعرفان إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة موافقته على المبادرة التي طرحها مجلس القبائل والعائلات المصرية، برئاسة الحاج إبراهيم العرجاني، بشأن وضع حل لقضية الدهابة.

وأكدت القبيلة، في بيان صادر على لسان المتحدث باسمها محمد مبارك الرشيدي، أن المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو معالجة التحديات التي واجهت العاملين في هذا القطاع، من خلال توفير آليات عملية لتقنين أوضاعهم، بما يضمن حقوق الأفراد ويحافظ على مقدرات الدولة في الوقت نفسه.

وأشارت القبيلة إلى أن دعم القيادة السياسية لهذه المبادرة يعكس الاهتمام بتوفير فرص عمل آمنة للمواطنين، ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم في إطار قانوني ومؤسسي مستقر، بما يحقق التوازن بين مصالح العاملين ومتطلبات الدولة.

واختتم المتحدث باسم قبيلة الرشايدة البيان بالتأكيد على اصطفاف أبناء القبيلة وتكاتفهم خلف مؤسسات الدولة والقيادة السياسية، ومواصلة دعم جهود التنمية والإنتاج، معربين عن تقديرهم لهذه الخطوة، ومجددين شعارهم الوطني: «تحيا مصر».