النفط يصعد بنحو 2%صعدت أسعار النفط، بنحو اثنين بالمئة، مع استمرار حالة التقلب في أسواق الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.15 دولار، أو 2.35 بالمئة، إلى 93.27 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.69 دولار، أو 1.96 بالمئة، إلى 87.08 دولار للبرميل.

وكانت أسعار النفط قد انخفضت في بداية الجلسة السابقة بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل. وتأتي تحركات الأسعار في وقت لا تزال فيه أسواق النفط تتأثر بتطورات الإمدادات العالمية، خصوصًا تدفقات الخام من الشرق الأوسط، إلى جانب مستويات المخزونات وشح إمدادات الديزل.

وتشير إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار مخاطر التقلب في أسواق النفط، في ظل القيود التي تواجه تدفقات الخام من المنطقة والسحب من المخزونات العالمية.