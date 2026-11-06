أخبار اليمن : ارتفاع حصيلة مجزرة سوق الوازعية

ارتفاع حصيلة مجزرة سوق الوازعيةأكدت وزارة الصحة والبيئة، ارتفاع حصيلة ضحايا استهداف طيران العدو السعودي اليوم لسوق شعبي في مديرية الوازعية بمحافظة تعز إلى 38 شهيدًا وجريحًا.

وأوضحت وزارة الصحة، في بيان صادر عنها، أن استهداف طيران العدو السعودي لسوق الحضارة الشعبي بمديرية الوازعية بثلاث غارات، أدى إلى استشهاد 30 مواطنًا وإصابة ثمانية آخرين في حصيلة غير نهائية.

وأشار البيان، إلى أن فرق الإسعاف والإنقاذ تواصل عمليات البحث وانتشال الضحايا من تحت الأنقاض والتعرف على الأشلاء المتناثرة.

وحمّلت وزارة الصحة، العدو السعودي المسؤولية الكاملة عن هذه المجزرة الوحشية وما نتج عنها من خسائر بشرية فادحة، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، وإدانة الجريمة.

وجدّدت دعوتها لوسائل الإعلام المحلية والدولية إلى تسليط الضوء على الجريمة ونقل حقيقة ما يتعرض له المدنيون من استهداف ممنهج، بما يسهم في كشف حجم المعاناة الإنسانية والانتهاكات المستمرة بحق أبناء الشعب اليمني.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدو السعودي على اليمن منذ بداية تصعيده حتى الخامس من نوفمبر الجاري، إلى 930 شهيدًا وجريحًا، وفق وزارة الصحة.