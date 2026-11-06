4500 وظيفة للشباب في المنوفية.. الجبهة الوطنية ينظم ملتقى توظيف بمشاركة أكثر من 40 شركة ويوفر انتقالات مجانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 09:33 مساءً - أعلن حزب الجبهة الوطنية تنظيم ملتقى توظيف موسع بمدينة السادات في محافظة المنوفية، غدا السبت 7 نوفمبر 2026، بمشاركة أكثر من 40 شركة ومصنعا من المؤسسات الصناعية والاستثمارية الكبرى، لتوفير ما يزيد على 4500 فرصة عمل للشباب في مختلف التخصصات والمجالات المهنية.

ويأتي تنظيم الملتقى في إطار جهود الحزب لدعم تشغيل الشباب والحد من البطالة، من خلال توفير فرص للتواصل المباشر بين الباحثين عن العمل والشركات والمصانع التي تحتاج إلى كوادر جديدة، بما يسهم في ربط المؤهلات والخبرات المتاحة بمتطلبات سوق العمل.

ويقام الملتقى برعاية النائب محمد صبحي الخولي أمين التنظيم بحزب الجبهة الوطنية في المنوفية، والنائب محمد فايز بركات أمين الحزب بالمحافظة، ضمن المبادرات التي تستهدف تعزيز مشاركة الشباب في الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية وتوفير فرص عمل تتناسب مع قدراتهم وتخصصاتهم.

ويستهدف الملتقى حملة المؤهلات العليا والمتوسطة والفنيين والعمال، حيث تطرح الشركات المشاركة مجموعة متنوعة من الوظائف تشمل التخصصات الهندسية والفنية والإدارية والإشرافية، إلى جانب مجالات الإنتاج والتشغيل والخدمات.

كما تتضمن فرص العمل المطروحة وظائف في قطاعات الأمن والنقل والمبيعات، بما يوفر خيارات متعددة للراغبين في الالتحاق بسوق العمل أو الانتقال إلى فرص مهنية جديدة، وفقا للشروط والاحتياجات التي تحددها المؤسسات المشاركة.

وفي خطوة لتسهيل وصول الشباب إلى مقر الملتقى، أعلنت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة المنوفية توفير وسائل انتقال مجانية للراغبين في المشاركة من مختلف مراكز المحافظة والمناطق المجاورة، مع تنظيم رحلات العودة عقب الانتهاء من إجراءات التقديم ومقابلات العمل.

ويهدف توفير الانتقالات المجانية إلى تخفيف أعباء الانتقال عن المتقدمين وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد ممكن من الشباب للاستفادة من الوظائف المطروحة، خاصة المقيمين في المناطق البعيدة عن مدينة السادات.

ويعتمد الملتقى على الجمع بين الشركات الباحثة عن العمالة والشباب الراغبين في العمل داخل مكان واحد، بما يتيح التعرف على طبيعة الوظائف المتاحة ومتطلبات كل تخصص وإجراء المقابلات مع الجهات المشاركة.

ويؤكد حزب الجبهة الوطنية أن تنظيم الملتقى يأتي ضمن توجهه نحو تنفيذ مبادرات تستجيب للاحتياجات المباشرة للمواطنين، مع التركيز على دعم التشغيل والاستفادة من الطاقات الشبابية في القطاعات الصناعية والإنتاجية والخدمية.

ومن المقرر أن يشهد ملتقى مدينة السادات مشاركة واسعة من الشركات والمصانع، وسط توقعات بإقبال الباحثين عن فرص عمل من مختلف مراكز محافظة المنوفية، للاستفادة من الوظائف التي يزيد عددها على 4500 فرصة.