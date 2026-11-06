تغييرات في قيادة المصري الديمقراطي الاجتماعي.. أحمد فوزي رئيسا ومها عبد الناصر أمينا عاما ورفض تعديل لائحة الحزب

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 6 نوفمبر 2026 10:29 مساءً -

أسفرت انتخابات المؤتمر العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التي أجريت اليوم الجمعة 6 نوفمبر 2026، عن فوز أحمد فوزي برئاسة الحزب خلفا لفريد زهران، في إطار عملية تجديد القيادات التنظيمية استعدادا للمرحلة السياسية المقبلة.

وشهدت الانتخابات حسم المناصب القيادية الثلاثة دون منافسة انتخابية، بعدما فاز أحمد فوزي بمنصب رئيس الحزب، ومحمود سامي رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب بمنصب نائب الرئيس، فيما تولت النائبة مها عبد الناصر منصب الأمين العام.

وجاءت نتائج الانتخابات خلال فعاليات المؤتمر العام للحزب، الذي شهد مشاركة أعضاء الجمعية العمومية في اختيار القيادة الجديدة ومناقشة عدد من الملفات التنظيمية المتعلقة بمستقبل العمل الحزبي وآليات إدارة المؤسسات الداخلية.

وفي تطور بارز، رفضت الجمعية العمومية مقترح تعديل اللائحة الداخلية للحزب، الذي تضمن زيادة المدة الفاصلة بين الانتخابات التنظيمية من عامين إلى أربعة أعوام، بما كان سيؤدي إلى تمديد الدورة الانتخابية للقيادات.

وكشفت نتائج التصويت عن تأييد 392 عضوا للتعديلات المقترحة، مقابل رفض 487 عضوا، لتسقط التعديلات وتستمر اللائحة الحالية المنظمة لمواعيد الانتخابات الداخلية.

ويعني رفض المقترح استمرار إجراء الانتخابات التنظيمية كل عامين، بدلا من اعتماد دورة انتخابية تمتد إلى أربع سنوات، وهو ما يحافظ على القواعد المعمول بها داخل الحزب بشأن تجديد القيادات.

وجرت أعمال المؤتمر العام والانتخابات تحت إشراف المجلس القومي لحقوق الإنسان، في إطار متابعة إجراءات التصويت وتعزيز الشفافية في اختيار القيادات الحزبية الجديدة.

ويبدأ أحمد فوزي مرحلة جديدة في قيادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمشاركة محمود سامي ومها عبد الناصر في المواقع التنظيمية الرئيسية، وسط ترقب لتوجهات القيادة الجديدة في إدارة الملفات السياسية والبرلمانية وتطوير العمل الحزبي خلال الفترة المقبلة.