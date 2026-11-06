أخبار اليمن : المؤتمر الشعبي العام يدين جريمة العدوان السعودي في تعز

المؤتمر الشعبي العام يدين جريمة العدوان السعودي في تعزيدين المؤتمر الشعبي العام الغارات الجوية التي شنها طيران العدران السعودي واستهدفت سوقاً شعبياً في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، وأسفرت عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى من المدنيين، وفقاً للمعلومات الواردة عن الحادثة.ويعبر المؤتمر الشعبي العام عن استنكاره وإدانته لسقوط الضحايا المدنيين، مؤكداً أن استهداف الأسواق والتجمعات السكانية والمنشآت المدنية يمثل انتهاكاً للقواعد والقوانين الإنسانية، ويضاعف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تمر بها البلاد.

ويدعو المؤتمر الشعبي العام الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية إلى ادانة هذه الجرائم الاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين، والعمل على وقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها.

ويؤكد المؤتمر على حق شعبنا في مواجهة هذا العدوان والحصار والرد عليه بكافة الوسائل والسبل المتاحة وبما يحفظ حقوق شعبنا ومعانيها.

وعبر المؤتمر الشعبي العام عن خالص تعازيه لأسر الشهداء وتمنياته للجرحى بالشفاء العاجل .