أخبار اليمن : العدو يستهدف 5 محافظات بـ67 غارة

العدو يستهدف 5 محافظات بـ67 غارةأفاد المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع، بأن العدو السعودي شن 67 غارةً جويةً وصاروخًا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح العميد سريع في بيان صادر عنه، أن غارات وصواريخ العدو السعودي، استهدفت الأعيان المدنية في محافظات تعز ولحج وصعدة والجوف ومأرب من خلال طائرات "F15 وتايفون"، أقلعت من قاعدتي خميس مشيط والطائف والعدوان الصاروخي من نجران وخلفت عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين.

وأشار إلى أن إجمالي غارات العدوان السعودي منذ بدء تصعيد على بلدِنا بلغت أربعة آلاف و264 غارة جوية وصاروخًا.