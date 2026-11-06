أخبار اليمن : 1083 سفينة عبرت باب المندب خلال أكتوبر

1083 سفينة عبرت باب المندب خلال أكتوبرأكدت وزارة النقل والأشغال العامة عبور ألف و83 سفينة تجارية خلال شهر أكتوبر الماضي 2026م، عبر مضيق باب المندب، ما يشير إلى أن حركة الملاحة البحرية الدولية مستقرة عبر هذا الممر المائي الدولي.

وسجلت الوزارة في إحصائية رسمية، عبور 550 سفينة نحو الشمال و533 سفينة نحو الجنوب في دلالة واضحة على استمرار حركة العبور للسفن الدولية في الممر المائي بشكل سلسل وآمن دون أي عوائق كما يدعي العدو السعودي.

وشهدت العشرة الأيام الأولى من شهر أكتوبر عبور 370 سفينة تجارية بواقع 184 سفينة اتجهت نحو الشمال و186 سفينة نحو الجنوب مما يؤكد استقرار معدلات العبور اليومية بـ 37 سفينة موزعة بشكل منتظم دون رصد أي توقف في هذا الممر المائي المحوري المهم.

وسجلت البيانات خلال الفترة من 11 إلى 20 أكتوبر عبور 373 سفينة تجارية منها 186 سفينة عبرت باتجاه الشمال و187 باتجاه الجنوب، مؤكدة استمرار حركة الملاحة البحرية بشكل اعتيادي للتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب خلال هذه الفترة.

فيما استمرت حركة السفن خلال الفترة من 21 إلى 31 أكتوبر لعدد 340 سفينة تجارية منها 180 سفينة عبرت نحو الشمال و160 سفينة نحو الجنوب.

وأكدت وزارة النقل والأشغال العامة أن حركة الملاحة البحرية الدولية خلال شهر أكتوبر سجلت عبورا منتظما وسلسا، مجددة التأكيد على أن حركة الملاحة الدولية في مضيق باب المندب آمنة لكل السفن التجارية الدولية باستثناء السفن التابعة للعدو السعودي.

كما أكدت الوزارة أن العدو السعودي يسعى جاهدا إلى عسكرة البحر الأحمر وإقلاق أمن الملاحة البحرية الدولية بعد فشله الذريع في المواجهة بالميدان.